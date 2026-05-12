Meno di un mese ai Mondiali di calcio ma lo stadio Azteca sprofonda insieme a Città del Messico | i rischi strutturali e il ruolo della Nasa

A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali di calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico affronta problemi strutturali dovuti a un lento sprofondamento del terreno. La situazione ha attirato l’attenzione dei tecnici e delle autorità, che stanno monitorando attentamente l’edificio. La Nasa ha fornito supporto analizzando i dati relativi ai movimenti del suolo, mentre le autorità locali si preparano a garantire la sicurezza dell’impianto prima dell’evento di apertura tra Messico e Sudafrica.

L’11 giugno si accenderanno i riflettori dello stadio Azteca di Città del Messico per la partita inaugurale della 23esima edizione dei Mondiali di calcio, quella tra Messico e Sudafrica. O dovrebbero accendersi. Il condizionale è d’obbligo perché l’impianto in cui Maradona segnò il gol della «mano di Dio» nel 1986 è finito sotto osservazione della Nasa, atttraverso sofisticati satelliti radar in grado di rilevare minime variazioni della superficie terrestre. Da qualche tempo i rilevamenti sul terreno ha mostrato dei cedimenti, come sta succedendo in altre zone della capitale, di circa un centimetro e mezzo al mese, come precisato dal Daily Mail.🔗 Leggi su Open.online

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