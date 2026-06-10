Un gruppo ha cercato di influenzare i giudici di un Tribunale contabile offrendo promesse di futuri incarichi, nel tentativo di salvare un ponte in fase di valutazione. I componenti del collegio, chiamati a decidere sul destino dell’opera, erano considerati decisivi per gli indagati. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una talpa all’interno del tribunale, coinvolta nel tentativo di condizionare le decisioni giudiziarie.

Quel collegio del Tribunale contabile doveva decidere sul “destino” del Ponte. I suoi componenti erano perciò importantissimi per gli indagati, che avevano tutto l’interesse di portare avanti l’opera. Talmente importanti da averli avvicinati con l’obiettivo di corromperli e di condizionare le loro scelte nel dossier sul Ponte dello Stretto di Messina. Il tentativo, insomma, sarebbe stato quello di pilotare il maxi progetto. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Le accuse, al momento, sono a vario titolo di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “C’era una talpa nel Tribunale”: così il gruppo tentava di condizionare i giudici con la promessa di futuri incarichi per salvare il Ponte

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