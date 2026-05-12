Il governo israeliano sta creando un tribunale speciale per giudicare i membri di Hamas coinvolti nell'attacco avvenuto il 7 ottobre 2023. Il procedimento coinvolgerà giudici militari e prevede l'applicazione di pene che includono anche la pena di morte. La struttura giudiziaria sarà dedicata esclusivamente a trattare i casi relativi a questa offensiva, con procedure che si svolgeranno in ambito militare.

Israele si prepara ad istituire il tribunale per processare i miliziani di Hamas che hanno partecipato alla strage del 7 ottobre 2023. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, il processo sarà trasmesso anche in televisione mentre gli ex ostaggi in aula potranno rivedere i propri carnefici. A presiedere la giuria, invece, ci saranno tre giudici militari. Gli accusati di quanto accaduto quasi 3 anni fa sarebbero circa 2oo o 300, ma al momento il numero rimane segreto. Tra questi ci sono anche alcuni jihadisti che sono stati arrestati nella Striscia di Gaza nei due anni di guerra. La normativa che istituisce il processo è stata votata anche dall’opposizione, raggiungendo 93 voti favorevoli su 120.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pena di morte e giudici militari: come funzionerà il tribunale israeliano nel processo contro i jihadisti del 7 ottobre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Israele vara il tribunale speciale (con pena di morte) i presunti responsabili del 7 ottobreRoma - La Knesset approva una norma per giudicare i sospetti coinvolti negli attacchi del 2023: previsto un tribunale militare e possibile pena...

Israele istituisce il Tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morteLa Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di...

Argomenti più discussi: In 117 contro la pena di morte; Passato e Presente - Pena di morte negli USA. Giustizia o vendetta? - Puntata del 13/05/2026; Arabia Saudita, circa 200 etiopi condannati a morte; Palestinesi accusati per attacchi 7 ottobre rischiano pena di morte.

Un Tribunale speciale per condannare a morte i palestinesi e solo loro Dopo aver stabilito, con una legge razzista, la pena di morte solo per i palestinesi, lo Stato ebraico coglie l’occasione per mettere in scena un’altra grande mattanza Lo fa istituendo un Tri x.com

Wael Hallaq sostiene che la pena di morte per apostasia (ridda) nella legge islamica non derivi dal Corano, ma sia uno sviluppo successivo che riflette realtà politiche post-prophetiche piuttosto che necessità teologiche. - reddit.com reddit

Israele, approvato il tribunale per i crimini del 7 ottobre: c'è anche la pena di morteLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele, approvato il tribunale per i crimini del 7 ottobre: c'è anche la pena di morte ... tg24.sky.it