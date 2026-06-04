I favori al futuro vicario del Papa gli incarichi alla moglie | così il Cefpas era diventato il bancomat di Riccardo Gallo

Notizia in breve

Il Cefpas, ente pubblico che forma medici e infermieri, ha assegnato contratti e consulenze alla moglie di un deputato. Le nomine sarebbero state influenzate da favori al futuro vicario del Papa e incarichi affidati senza procedure trasparenti. L'ente, che dovrebbe operare nel settore sanitario, è stato utilizzato come strumento di sostegno politico.