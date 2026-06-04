I favori al futuro vicario del Papa gli incarichi alla moglie | così il Cefpas era diventato il bancomat di Riccardo Gallo

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Cefpas, ente pubblico che forma medici e infermieri, ha assegnato contratti e consulenze alla moglie di un deputato. Le nomine sarebbero state influenzate da favori al futuro vicario del Papa e incarichi affidati senza procedure trasparenti. L'ente, che dovrebbe operare nel settore sanitario, è stato utilizzato come strumento di sostegno politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ente pubblico che forma medici e infermieri trasformato in bancomat politico. La moglie del deputato sistemata con contratti e consulenze. Il fratello di un vescovo - oggi cardinale vicario del Papa - che ottiene un appalto da 128 mila euro per una biblioteca digitale pur essendo privo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sicilia, chiesto l’arresto per corruzione del deputato regionale Riccardo Gallo (Forza Italia): appalti e incarichi a moglie e uomini di fiduciaÈ stata richiesta l’arresto di un deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, sospettato di corruzione.

Leggi anche: Corruzione al Cefpas, chiesto l'arresto per il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web