I favori al futuro vicario del Papa gli incarichi alla moglie | così il Cefpas era diventato il bancomat di Riccardo Gallo
Il Cefpas, ente pubblico che forma medici e infermieri, ha assegnato contratti e consulenze alla moglie di un deputato. Le nomine sarebbero state influenzate da favori al futuro vicario del Papa e incarichi affidati senza procedure trasparenti. L'ente, che dovrebbe operare nel settore sanitario, è stato utilizzato come strumento di sostegno politico.
Un ente pubblico che forma medici e infermieri trasformato in bancomat politico. La moglie del deputato sistemata con contratti e consulenze. Il fratello di un vescovo - oggi cardinale vicario del Papa - che ottiene un appalto da 128 mila euro per una biblioteca digitale pur essendo privo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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