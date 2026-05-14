Il Vangelo secondo Lilli. Lilli Gruber, ovviamente. Che martedì sera, a Otto e mezzo, su La7, forse stufa di prendersela sempre con la Meloni e con Trump, ha deciso di occuparsi nientemeno che di Dio. Naturalmente usandolo contro la Meloni e Trump. L’ospite d’onore della puntata era Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Insieme a lui, il direttore del Fatto Marco Travaglio (che, come spesso gli capita, era l’opinionista più di destra della trasmissione) e l’attivista Cathy La Torre, che ha esaltato Papa Leone e la maternità surrogata, senza spiegare bene come le due cose possano stare insieme. «Naturalmente», ha esordito la Gruber per.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gruber: Dio, le destre e la guerra, ecco il Vangelo secondo Lilli

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