Nella piazza di Ognissanti si è svolta la cena sotto le stelle, che ha visto la partecipazione di 750 persone. Durante l’evento sono stati raccolti fondi per la Caritas, superando ogni precedente record. La serata si è svolta all'aperto, con i partecipanti seduti a tavola, creando un'atmosfera di solidarietà e condivisione. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale il sostegno alle attività dell’organizzazione benefica.

Firenze, 10 giugno 2026 - Una piazza Ognissanti gremita, 750 persone sedute a tavola e una lunga serata all'insegna della solidarietà. È stato un successo oltre ogni aspettativa l'appuntamento con la "Cena sotto le Stelle" 2026, la manifestazione benefica organizzata dal Centro commerciale naturale Borgognissanti per sostenere il progetto "Il loro domani è adesso" della Caritas Diocesana di Firenze e della Fondazione Solidarietà Caritas Ets. Il colpo d'occhio è quello delle grandi occasioni. Piazza Ognissanti si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto, illuminato dalle luci della cena e dall'entusiasmo di centinaia di persone che hanno scelto di partecipare per dare il proprio contributo a una causa sociale importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena sotto le Stelle, 750 persone in Ognissanti per la Caritas: raccolta fondi da record

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