Cena sotto le stelle in Piazza Ognissanti
Nella XXIV edizione della “Cena sotto le Stelle” in Piazza Ognissanti, i partecipanti si sono riuniti per una serata di convivialità e solidarietà. L’evento, organizzato per sostenere il progetto “Il loro domani è adesso” promosso da Caritas e dalla Fondazione Solidarietà Caritas, ha visto numerosi presenti condividere un momento di unione e impegno. La cena si è svolta sotto le stelle, in un’atmosfera suggestiva, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull’iniziativa.
Ritorna la “Cena sotto le Stelle” nella suggestiva Piazza di Ognissanti, giunta alla XXIV edizione. Un’occasione per stare insieme, divertirsi e soprattutto sostenere un progetto importante “Il loro domani è adesso”, portato avanti da Caritas Diocesana Firenze e Fondazione Solidarietà Caritas, a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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