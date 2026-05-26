Notizia in breve

Nella XXIV edizione della “Cena sotto le Stelle” in Piazza Ognissanti, i partecipanti si sono riuniti per una serata di convivialità e solidarietà. L’evento, organizzato per sostenere il progetto “Il loro domani è adesso” promosso da Caritas e dalla Fondazione Solidarietà Caritas, ha visto numerosi presenti condividere un momento di unione e impegno. La cena si è svolta sotto le stelle, in un’atmosfera suggestiva, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull’iniziativa.