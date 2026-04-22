Caritas nuovo pulmino grazie a una raccolta fondi

La Caritas Meldolese ha inaugurato un nuovo pulmino, risultato di una raccolta fondi tra i sostenitori. L’evento si è svolto con una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato volontari e membri della comunità locale. Il veicolo sarà utilizzato per servizi di assistenza e trasporto a favore di persone in difficoltà. La spesa totale per l’acquisto è stata coperta interamente attraverso le donazioni raccolte negli ultimi mesi.

E’ stata una grande festa l’inaugurazione del nuovo pulmino acquistato dalla Caritas Meldolese. Lo scorso sabato pomeriggio oltre 200 persone hanno voluto testimoniare con la loro presenza, nell’area della chiesa di San Francesco in via Giordano Bruno 25, la vicinanza al centro di volontariato attivo nel supporto alle persone in difficoltà che opera attraverso un punto di ascolto, un mercatino della solidarietà (aperto il giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30), e iniziative come il pranzo solidale e la distribuzione di aiuti alimentari, spesso bisognosa di supporto per la logistica. Grazie ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondi Notizie correlate Un risultato che parla di comunità: inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldoleseSabato pomeriggio, nel piazzale della Chiesa di San Francesco, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese. Perugia, secondo Caritas "1500 nuclei familiari in emergenza abitativa". Parte la raccolta fondiIn occasione della "Quaresima di carità" domenica 15 marzo giornata di sensibilizzazione organizzata dalla diocesi perugino-pievese Nel territorio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondi; Un risultato che parla di comunità: inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese; Solidarietà in viaggio: la Caritas di Meldola inaugura il nuovo pulmino. Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondiE’ stata una grande festa l’inaugurazione del nuovo pulmino acquistato dalla Caritas Meldolese. Lo scorso sabato pomeriggio oltre 200 persone hanno voluto testimoniare con la loro presenza, nell’area ... ilrestodelcarlino.it Solidarietà in viaggio: la Caritas di Meldola inaugura il nuovo pulminoLa comunità di Meldola ha celebrato un importante traguardo collettivo sabato pomeriggio nel piazzale della Chiesa di San Francesco. L’inaugurazione ufficiale del nuovo pulmino della Caritas locale ha ... forli24ore.it Caritas italiana, conclusi a Sacrofano i lavori del 45° Convegno nazionale L’azione della Caritas non può più limitarsi a “medicare le ferire” dei poveri ma deve diventare sempre più “coscienza critica” della società. Ossia compiere un’azione profetica di advoc facebook Allarme di Cgil e Caritas: “Il 10% dei pensionati non ha soldi per il cibo” x.com