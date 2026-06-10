È stato pubblicato il testo conclusivo dell’ultima assemblea generale dei vescovi italiani, che definisce le linee di orientamento pastorale per la Chiesa nei prossimi anni. Il documento si intitola “Radicati e costruiti in Cristo” e fornisce indicazioni per le attività e le iniziative future. La pubblicazione segna un punto di riferimento per le parrocchie e le comunità religiose in Italia.

Radicati e costruiti in Cristo. Pubblicato il testo conclusivo scaturito dall’ultima assemblea generale dei vescovi italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Servizio di Nicola Ferrante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cei: radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento pastorale

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