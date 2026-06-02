La Juventus sta rafforzando la rosa con nuovi acquisti. Il tecnico ha chiesto un centrocampista offensivo, identificato come Brahim Diaz, per migliorare la trequarti. Per la porta, si ipotizza l’ingaggio di Emiliano Martinez, portiere argentino. Le trattative sono in corso, ma non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali. La società sta lavorando per concludere le operazioni nel prossimo mercato.

I bianconeri lavorano per consegnare a Luciano Spalletti una squadra più competitiva. Il tecnico avrebbe indicato Brahim Diaz come rinforzo ideale per la trequarti, mentre per la porta prende quota l’ipotesi Emiliano Martinez. Restano aperti anche i dossier Vlahovic e Kolo Muani. La Juventus continua a programmare il futuro e lavora su più fronti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera è impegnata nell’individuazione dei profili più adatti al progetto tecnico di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di aumentare qualità, esperienza e personalità all’interno della squadra. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra le priorità ci sarebbero la trequarti offensiva e il ruolo di portiere, senza dimenticare le situazioni legate al reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Juve scatenata sul mercato: Spalletti chiede Brahim Diaz, spunta Dibu Martinez per la porta

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