juve spunta il dibu martinez per la porta spalletti vuole leadershi e carisma

La Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere sudamericano, noto come Dibu Martinez, per rinforzare la squadra. L'allenatore, in carica, ha espresso la volontà di puntare su giocatori che portino leadership e carisma. La società continua a cercare profili di esperienza per rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni.

Torino, 2 giugno 2026 – La Juventus guarda al futuro e lo fa continuando la ricerca di giocatori di leadership ed esperienza. Tra le possibili mosse di mercato per la prossima stagione spunta un grande nome per la porta dopo le difficoltà incontrate per Alisson Becker del Liverpool: prende quota il nome di Emiliano "Dibu" Martinez. Il portiere dell'Aston Villa, campione del mondo con l'Argentina nel 2022, sarebbe infatti tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare un reparto che potrebbe subire importanti cambiamenti durante l'estate. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall'Italia e dall'Inghilterra, il club torinese avrebbe inserito Martinez nella lista dei possibili obiettivi per la porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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