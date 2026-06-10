Un cavaliere ha rivelato dettagli sulla rivolta contro Cinzia Paolini nel Trono Over di Uomini e Donne. La protesta si è manifestata con comportamenti e atteggiamenti dei partecipanti durante le registrazioni. Si parla anche di un possibile nuovo tronista che potrebbe entrare nel programma nelle prossime puntate. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i partecipanti, senza ulteriori conferme ufficiali.

Tra i momenti più iconici di questa stagione di Uomini e Donne c’è stata, sicuramente, la rivolta contro Cinzia Paolini da parte del parterre del Trono Over. Durante uno dei continui tira e molla con Marco Troiani, infatti, tutti i partecipanti decisero di uscire dallo studio in massa, lasciando i due protagonisti da soli al centro. Ebbene, un cavaliere di quest’anno ha fatto delle confessioni sull’episodio, ovvero, Marco Gaggini. Il protagonista ha parlato anche di alcuni protagonisti del parterre, di alcune frequentazioni avute e di un possibile passaggio al Trono Classico. Le parole di Marco Gaggini sulla rivolta del parterre contro Cinzia Paolini e la fuga dallo studio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cavaliere svela retroscena sulla rivolta contro Cinzia a UeD e possibile nuovo tronista

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