UeD perché è finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? L’ex tronista svela | Differenza nei valori

Da bollicinevip.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha spiegato che la relazione con Nicole Belloni si è interrotta a causa di divergenze nei valori. L’ex tronista ha riferito che le differenze di vedute e di principi hanno reso difficile proseguire insieme. Nessun dettaglio su eventuali altri motivi o circostanze specifiche, ma ha confermato che la decisione è stata presa di comune accordo. La coppia si è lasciata senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Flavio Ubirti svela il motivo della rottura con Nicole Belloni dopo Uomini e Donne, tra loro non ha funzionato perché.. Una delle coppie che si era formata nell’attuale edizione di  Uomini e Donne era quella formata da Flavio Ubirti e Nicole Belloni. La sua scelta aveva non poco stupito i telespettatori, convinti che sarebbe uscito dal dating show con Martina. Selfie di Nicole Belloni e Flavio Ubirti (Foto Ig @nicolebelloni) Eppure dopo il programma di Maria De Filippi sembrava procedere a gonfie vele la loro storia d’amore, la complicità che però mostravano sui social è svanita dopo soli due mesi. L’ex corteggiatrice aveva fatto sapere che erano incompatibili, ora a parlare della loro rottura ci ha pensato l’ex tronista di  Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Uomini e donne, è finita tra Flavio e Nicole: Martina punge l'ex rivale

Video Uomini e donne, è finita tra Flavio e Nicole: Martina punge l'ex rivale

Sullo stesso argomento

Flavio Ubirti svela perché è finita con Nicole: “Non era la differenza caratteriale, ma quella nei valori”Sono passati mesi da quando Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore nata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Nicole Belloni svela perché è finita con Flavio Ubirti: “Siamo troppo diversi e incompatibili”La storia d'amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti è nata mesi fa a Uomini e Donne, per qualche settimana si sono mostrati complici e innamorati ma...

flavio ubirti ued perché è finitaFlavio Ubirti: Nicole Belloni? Ecco perché ci siamo lasciati | L’ex Uomini e Donne rompe il silenzioFlavio Ubirti rompe il silenzio e svela perché è finita la storia con Nicole Belloni dopo Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Nicole Belloni: Perché è finita la storia con Flavio Ubirti | L’ex Uomini e Donne rompe il silenzioTornata da una vacanza mozzafiato, Nicole Belloni torna a parlare di Flavio Ubirti e svela perché si sono lasciati. Nicole Belloni, insieme a Flavio Ubirti, è stata tra i protagonisti della prima ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web