UeD perché è finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? L’ex tronista svela | Differenza nei valori

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha spiegato che la relazione con Nicole Belloni si è interrotta a causa di divergenze nei valori. L’ex tronista ha riferito che le differenze di vedute e di principi hanno reso difficile proseguire insieme. Nessun dettaglio su eventuali altri motivi o circostanze specifiche, ma ha confermato che la decisione è stata presa di comune accordo. La coppia si è lasciata senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Flavio Ubirti svela il motivo della rottura con Nicole Belloni dopo Uomini e Donne, tra loro non ha funzionato perché.. Una delle coppie che si era formata nell’attuale edizione di Uomini e Donne era quella formata da Flavio Ubirti e Nicole Belloni. La sua scelta aveva non poco stupito i telespettatori, convinti che sarebbe uscito dal dating show con Martina. Selfie di Nicole Belloni e Flavio Ubirti (Foto Ig @nicolebelloni) Eppure dopo il programma di Maria De Filippi sembrava procedere a gonfie vele la loro storia d’amore, la complicità che però mostravano sui social è svanita dopo soli due mesi. L’ex corteggiatrice aveva fatto sapere che erano incompatibili, ora a parlare della loro rottura ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e donne, è finita tra Flavio e Nicole: Martina punge l'ex rivale

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