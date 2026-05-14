UeD anticipazioni ultima registrazione | rivolta contro Cinzia e Marco lei se ne va

Mercoledì 13 maggio 2026 si è svolta l’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne. Durante l’episodio, sono state mostrate tensioni tra alcuni protagonisti, con una rivolta contro Cinzia e Marco. Alla fine della registrazione, Cinzia ha deciso di abbandonare lo studio, lasciando il programma. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che l’hanno portata a questa scelta.

Mercoledì 13 maggio 2026 è stata effettuata l’ultima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne. Le messe in onda, invece, termineranno alla fine di questo mese. In occasione delle ultime riprese, è scoppiato un vero e proprio caos contro Cinzia Paolini e Marco Troiani. Il pubblico si è rivoltato contro di loro, e la dama è stata costretta ad andare via. Inoltre, c’è stata anche l’ultima sfilata di stagione che ha visto esibirsi le donne del parterre. Pubblico di Uomini e Donne contro Cinzia Paolini e Marco Troiani, Mario Lenti da applausi. Le anticipazioni dell’ultima registrazione di stagione di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che Marco Troiani è tornato nuovamente nel programma per elemosinare le attenzioni di Cinzia Paolini.🔗 Leggi su Tutto.tv

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