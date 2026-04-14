I bivacchi dello spaccio Task-force tra i boschi | ripulita l’area di Rugareto | Restituiti alla comunità

Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione di pulizia nei boschi di Rugareto, un’area che negli ultimi anni era stata segnalata per presenza di bivacchi e attività di spaccio. L’intervento ha portato alla rimozione di alcuni accampamenti abusivi e al ripristino di spazi aperti, con l’intento di restituire l’area alla comunità. La task-force ha lavorato in collaborazione con le autorità locali per bonificare la zona.

Cambiare la nomea e il destino di un’area, i boschi del Rugareto, che negli ultimi anni è diventata nota soprattutto per lo spaccio di droga e le situazioni di degrado. Ha questo intento la costante opera di sorveglianza e pulizia delle aree tradotta in pratica da forze dell’ordine, Amministrazione comunale e volontari, esattamente come successo anche nell’ultimo fine settimana. Di primo mattino, infatti, una ventina di volontari dei gruppi Amici del Rugareto e Sos Metal Detector si sono di nuovo dati appuntamento nell’area di via XI Settembre. Nella loro azione i volontari sono stati preceduti dalla Polizia locale e dai Carabinieri della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I bivacchi dello spaccio. Task-force tra i boschi: ripulita l’area di Rugareto: "Restituiti alla comunità" Lo spaccio nelle Groane. Boschi sorvegliati speciali. Task-force contro i pusherRassicurazioni e impegno ad aumentare attività e collaborazione sul territorio per combattere il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi del Parco... Mirabella Eclano, task force dei Carabinieri contro lo spaccio: un 22enne denunciatoUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.