Piazza di Santa Caterina estesa l’area pedonale serale In città chiusa anche piazza Battisti

Dalle 19 alle 2 di notte, fino a fine settembre, l’area di piazza Santa Caterina, vicino al parco giochi, è stata trasformata in zona pedonale nel tratto interessato. La decisione è stata comunicata dal Comune di Nardò e riguarda anche l’estensione dell’area pedonale serale. Contestualmente, è stata chiusa al traffico anche piazza Battisti. La misura si applica ogni sera, con l’obiettivo di limitare la circolazione veicolare in alcune zone della città durante le ore serali.

NARDO’ – Dalle 19 di questa sera, e sino alle due di notte, come annunciato nei giorni scorsi dal Comune di Nardò, la zona della piazza di Santa Caterina, nel tratto viario nei pressi del parco giochi, è diventata interamente pedonale e lo sarà sino alla fine di settembre, sempre nelle ore serali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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