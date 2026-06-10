Sono iniziate a Castellabate le riprese del film “Bentornati al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani. La produzione ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità che resteranno in vigore fino al 13 giugno. Le strade interessate sono state chiuse o riaperte in modo alternato per consentire le riprese. La produzione ha comunicato le date di lavorazione e le variazioni al traffico, invitando gli automobilisti a rispettare le segnalazioni.

Cominciate a Castellabate le riprese del film “Bentornati al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani: modifiche alla viabilità fino al 13 giugno. Il celebre borgo cilentano si trasforma nuovamente in un set a cielo aperto per ospitare le riprese di una delle saghe cinematografiche più amate dal pubblico italiano. Nel territorio del comune di Castellabate, in provincia di Salerno, è stato infatti battuto il primo ciak di “Bentornati al Sud“, la nuova produzione cinematografica che segna il ritorno nel territorio salernitano di attori, tecnici e registi. La località costiera farà da sfondo principale alle scene del film per le prossime settimane, riallacciando il legame con la fortunata serie di pellicole iniziata nel 2010. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Castellabate: prendono il via le riprese di “Bentornati al Sud” con il ritorno di Bisio e Siani

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