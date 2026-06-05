Le riprese del terzo capitolo di Bentornati al Sud sono iniziate a Castellabate lunedì 8 giugno. La produzione ha allestito il set nel centro del paese, coinvolgendo attori come Claudio Bisio e Alessandro Siani. La scena principale si svolge nelle strade del borgo, con numerosi mezzi tecnici presenti. La lavorazione continuerà nelle prossime settimane, con riprese programmate anche in altre località della zona.

Grande attesa per Bentornati al Sud: lunedì 8 giugno aprono i set a Castellabate per il terzo capitolo della saga con la coppia Bisio-Siani. Il suggestivo scenario del Cilento si appresta a ospitare nuovamente una delle produzioni cinematografiche più attese dal pubblico italiano. A partire da lunedì 8 giugno, nel caratteristico borgo di Castellabate inizieranno ufficialmente i primi ciak per la realizzazione del film Bentornati al Sud, l’inedito tassello che va a proseguire le vicende della celebre saga comica. La pellicola segna una reunion molto significativa per il panorama del grande schermo nostrano, riportando la produzione nei medesimi luoghi che sedici anni fa fecero da sfondo al debutto di un vero e proprio ciclo di enorme successo commerciale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bentornati al Sud: al via a Castellabate le riprese del terzo capitolo con Claudio Bisio e Alessandro Siani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Siani e Bisio tornano insieme per Benvenuti al Sud: a maggio ripartono le riprese a CastellabateLe riprese del terzo capitolo di “Benvenuti al Sud” inizieranno il 26 maggio e dureranno fino a luglio, a Castellabate.

Leggi anche: Una serata al Nest con... Alessandro Siani

Si parla di: L’ora dei magnifici set.

Bentornati al Sud: Bisio e Siani tornano per il terzo film della saga. Ecco chi farà parte del castSul fronte produttivo, il film è una produzione Bartleby Film, Italian International Film (società del Lucisano Media Group) e Medusa Film, prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartleby ... napolitoday.it

Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro SianiA sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato al box office italiano prima con Benvenuti al Sud e, ... msn.com