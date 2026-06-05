A sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato al box office italiano prima con Benvenuti al Sud e, successivamente, con Benvenuti al Nord, la coppia campione di incassi formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna sul set per questo terzo film diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto da Alessandro Siani e la sceneggiatura da Alessandro Siani, Claudio Bisio e Luca Miniero. Il film è una produzione Bartleby Film, Italian International Film (una società Lucisano Media Group) e Medusa Film ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartleby Film e da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani

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