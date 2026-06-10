Due giovani sono stati arrestati a Castano Primo dopo che i carabinieri hanno trovato droga in casa loro. Uno dei due è rientrato nell’appartamento durante il controllo e ha aggredito i militari. Sono stati trovati con cocaina e hashish, e l’aggressione ha portato all’arresto. I militari hanno fermato i due dopo averli sorpresi con sostanze stupefacenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Castano Primo (Legnano) – Avevano cocaina a hashish in casa, uno dei due è tornato nell’abitazione in sella a uno scooter rubato la stessa mattina Busto Arsizio, poi entrambi si sono scagliati contro i carabinieri aggredendoli e, come ciliegina sulla torta, lo stesso soggetto giunto a bordo dello scooter rubato è stato riconosciuto anche come il responsabile del danneggiamento di ben otto autovetture, alle quali nei giorni scorsi aveva frantumato il parabrezza senza alcun motivo plausibile. I due soggetti in questione sono due cittadini di nazionalità marocchina, lui classe 2004 e lei classe 2002, arrestati dai carabinieri la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castano Primo, vengono trovati con la droga in casa e aggrediscono i carabinieri: due giovani arrestati

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