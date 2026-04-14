Catania raid dei Carabinieri | due giovani arrestati con droga e cash

I Carabinieri di Catania hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani di 23 e 25 anni, accusati di gestione di attività di spaccio di droga. Durante le verifiche, sono stati trovati con sostanze stupefacenti e denaro contante. L’intervento si è svolto in una zona della città, e i due sono stati portati in caserma per le procedure di rito.

I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 23 e 25 anni, accusati di gestire attività di spaccio. Durante l’ispezione di un’abitazione utilizzata dai due soggetti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un carico di stupefacenti composto da tre chili di marijuana, 400 grammi di hashish e 75 grammi di cocaina, oltre a una somma di 1.675 euro considerata derivante dalle vendite illecite. Il riflesso della microcriminalità sul tessuto urbano catanese. L’operazione condotta dall’Arma mette in luce come le dinamiche di illegalità si annidino spesso in contesti residenziali comuni, coinvolgendo fasce d’età molto giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, raid dei Carabinieri: due giovani arrestati con droga e cash Droga nello zaino: arrestati due giovani pusher a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo della polizia e fermo in via Etnea La Polizia di Stato ha arrestato due giovani catanesi incensurati, di 18 e 17... Operazione dei carabinieri: arrestati due vicini con droga e pistoleIl blitz in via Cirillo a Casal di Principe: sequestrati 750 grammi di stupefacenti, un'arma calibro 7,65, una pistola a salve e un tirapugni oltre a...