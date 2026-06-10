In Francia, migliaia di persone sono scese in piazza contro il presunto vuoto giudiziario nel caso Lyhanna. Nonostante le denunce precedenti, il sospettato non è stato ancora interrogato. La protesta riguarda anche il mancato riesame di 70 segnalazioni che potrebbero aver coinvolto la stessa persona. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di risposte chiare e di un intervento più efficace da parte delle autorità giudiziarie.

Perché il sospettato non è stato interrogato nonostante le denunce pregresse?. Come può la giustizia riesaminare 70.000 pratiche entro il 14 luglio?. Chi deve assumersi la responsabilità politica per l'errore procedurale commesso?. Cosa cambierà con l'introduzione dell'ergastolo per gli stupratori seriali?.? In Breve Procuratori devono riesaminare 70.000 denunce pendenti entro il 14 luglio.. Il ministro Darmanin propone l'ergastolo per superare i 20 anni di reclusione.. Proteste contro l'omissione giudiziaria in oltre 150 città francesi il 10 giugno.. Il sospettato Jerome Barella non era stato interrogato nonostante le segnalazioni pregresse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lyhanna: la Francia scende in piazza contro il vuoto giudiziario

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