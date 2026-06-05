Choc in Francia per l’11enne Lyhanna uccisa da pedofilo già noto | politica indignata proteste in piazza ?
In Francia, una bambina di 11 anni scomparsa il 29 maggio è stata trovata morta. La vittima, chiamata Lyhanna, sarebbe stata uccisa da un pedofilo già noto alle autorità dal 2017. La notizia ha suscitato reazioni di indignazione pubblica e proteste in piazza, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La polizia sta cercando di chiarire i dettagli sulla relazione tra la vittima e l’indagato.
(Adnkronos) – La Francia è sotto choc per Lyhanna, la bambina di 11 anni scomparsa dal 29 maggio e uccisa probabilmente da un pedofilo noto alle autorità almeno dal 2017. Il corpo della studentessa che frequentava la scuola media, è stato ritrovato ieri in un silo agricolo abbandonato vicino al villaggio di Puycasquier, nel dipartimento . L'articolo Choc in Francia per l’11enne Lyhanna, uccisa da pedofilo già noto: politica indignata, proteste in piazza? proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
11enne uccisa da un pedofilo. «Era noto dal 2017, su di lui 5 segnalazioni ma mai stato arrestato»
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Choc per la morte di Lyhanna in Francia, 11enne uccisa da un pedofilo. Era noto dal 2017, su di lui 5 segnalazioni ma non è mai stato arrestato facebook
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