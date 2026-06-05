Choc in Francia per l’11enne Lyhanna uccisa da pedofilo già noto | politica indignata proteste in piazza ?

Notizia in breve

In Francia, una bambina di 11 anni scomparsa il 29 maggio è stata trovata morta. La vittima, chiamata Lyhanna, sarebbe stata uccisa da un pedofilo già noto alle autorità dal 2017. La notizia ha suscitato reazioni di indignazione pubblica e proteste in piazza, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La polizia sta cercando di chiarire i dettagli sulla relazione tra la vittima e l’indagato.