Caso Garlasco | Stasi ai PM sul legame con Sempio e lo scontrino

In un interrogatorio ai pubblici ministeri, il sospettato ha parlato del possibile legame tra la famiglia Sempio e Sempio, e ha menzionato uno scontrino di parcheggio. Sono state poste domande sul motivo per cui la famiglia abbia conservato quel documento. Inoltre, sono state chieste informazioni sulle telefonate fatte a Chiara nei giorni in cui si è verificato il delitto. Le indagini continuano a concentrarsi su questi elementi.

Perché la famiglia Sempio ha conservato lo scontrino del parcheggio? Chi ha effettuato le telefonate a Chiara nei giorni del delitto? Come può spiegare la presenza di video intimi nel nuovo filone? Quali nuovi elementi collegano Andrea Sempio alla scena del crimine??? In Breve Andrea Sempio ha effettuato telefonate a Chiara Poggi tra il 7 e l'8 agosto 2007. Il procuratore Fabio Napoleone indaga sull'interesse morboso di Sempio verso il caso Garlasco. Stasi ha riferito . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso Garlasco: i pm: Sempio uccise Chiara Poggi da solo

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