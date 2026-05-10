Garlasco Stasi ai pm | Chiara non mi parlò mai di avance da Andrea Sempio

Durante un interrogatorio a Pavia, l'uomo coinvolto ha dichiarato di non aver mai ricevuto notizie riguardanti avances o telefonate attribuite a un'altra persona nei giorni del 7 e 8 agosto 2007. Ha anche affermato di non aver mai parlato di tali episodi con Chiara, smentendo eventuali riferimenti a comportamenti o conversazioni di quel periodo. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

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Sotto interrogatorio a Pavia, Stasi ribadì di non aver mai saputo delle presunte avance né delle telefonate del 7 e 8 agosto 2007. “Prima delle sit non conoscevo nemmeno Sempio” Alberto Stasi nel corso dell’interrogatorio del 20 maggio 2025 sul caso Garlasco, mette a verbale che Chiara Poggi non gli parlò mai diAndrea Sempio. Né di eventuali attenzioni nei suoi confronti, né delle tre telefonate intercorse tra il 7 e l’8 agosto 2007, oggi ritenute dalla Procura di Pavia un possibile elemento indiziario nell’ambito della nuova indagine. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco e prossimo a concludere l’esecuzione della pena, ha risposto alle domande del procuratore Fabio Napoleone affiancato dai difensori Giada Bocellari e Antonio De Rensis.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò mai di avance da Andrea Sempio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco”Garlasco (Pavia), 10 maggio 2026 – Chiara Poggi non raccontò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Garlasco, pm: "Stasi innocente, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso in omicidio"Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato in Procura per interrogatorio fissato il 6 maggio 2026, seconso i... Argomenti più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Sempio sceglie il silenzio davanti ai pm: 'Voglio vedere gli atti'; Garlasco, perché Sempio (convocato in procura insieme a Marco Poggi) non risponderà ai pm; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto.