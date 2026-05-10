Garlasco Stasi ai pm | Chiara non mi parlò di avance Sempio I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco

Alberto Stasi ha dichiarato ai pubblici ministeri di non aver mai ricevuto confidenze da Chiara Poggi riguardo a eventuali avances di Andrea Sempio. Inoltre, ha precisato di non aver mai sospettato nulla sui video intimi che coinvolgevano Chiara e il suo fratello, Marco Poggi. Le testimonianze di Stasi sono parte delle indagini in corso sul caso di Garlasco.

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Garlasco (Pavia), 10 maggio 2026 – Chiara Poggi non raccontò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Né di presunte avance, né di quelle tre telefonate fatte tra il 7 e l'8 agosto 2007 che per la procura di Pavia rappresentano un indizio contro l'indagato del delitto di Garlasco. L'uomo che oggi punta sulla revisione e sta fa finendo di scontare la sua condanna a 16 anni di carcere risponde con tranquillità alle domande del procuratore Fabio Napoleone. È il 20 maggio 2025 quando Stasi, accompagnato dai difensori Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si accomoda e ascolta i dettagli della nuova inchiesta che nasce - per stessa ammissione di chi indaga - dagli accertamenti tecnici disposti dalla difesa del condannato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Marco Poggi ai pm nell'interrogatorio: "Andrea Sempio non è colpevole, mai visti con lui i video intimi di Chiara"Nella sua testimonianza, rispondendo alle domande degli inquirenti circa la riconducibilità del Dna di Sempio trovato sotto le unghie della vittima,... Garlasco, Marco Poggi conferma ai pm di non aver "mai visto i video intimi di Chiara con Andrea Sempio"L’interrogatorio di Marco Poggi segna un punto a favore della difesa, dato che il fratello di Chiara ha smentito l’esistenza dei video intimi che... Argomenti più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Sempio sceglie il silenzio davanti ai pm: 'Voglio vedere gli atti'; Garlasco, perché Sempio (convocato in procura insieme a Marco Poggi) non risponderà ai pm.