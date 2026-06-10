Davanti alla Corte d’Assise a Bologna è stata mostrata una ricostruzione in 3D del possibile omicidio di Daniela Gaiani, 58 anni. La visualizzazione digitale riproduce l’area del crimine e i movimenti possibili dell’autore. La presentazione si inserisce nel processo in corso, che analizza i dettagli della scena del delitto. La ricostruzione è stata proiettata davanti ai giudici e alle parti coinvolte.

Bologna, 10 giugno 2026 – Il caso Gaiani di nuovo in aula. A Bologna, davanti alla Corte d'assise, è stata trasmessa la ricostruzione in 3d del possibile omicidio di Daniela Gaiani, 58 anni. Un video realizzato dal consulente della Procura, Ivan Paduano, ingegnere forense specializzato in ricostruzioni animate di eventi infortunistici, scene del crimine e cold case. La consulenza era stata disposta dal pm Augusto Borghini, che ha condotto le indagini preliminari, e nelle immagini si ipotizza che Leonardo Magri, unico imputato e marito di Gaiani, l'abbia strangolata con un braccio mentre era distesa su una chaise-longue per poi trasportare il corpo a letto e inscenare il suicidio alla spalliera tramite impiccamento con una fettuccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Gaiani, davanti alla Corte d’Assise la ricostruzione 3D del possibile omicidio

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