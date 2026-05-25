Caso Pierina Louis Dassilva di nuovo davanti alla Corte d' Assise

Da tgcom24.mediaset.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luis Dassilva si presenta nuovamente davanti alla Corte d'Assise a Rimini, in attesa dell'inizio della 18esima udienza. Sta in piedi, sistema il bottone della giacca bianca e appare sicuro di sé. L'udienza riguarda il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Nessun altro dettaglio sul procedimento o sulla presenza di testimoni.

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Sembra sicuro di sé Luis Dassilva, mentre, aspettando che inizi la 18esima udienza in corte d'assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, si sistema il bottone della sua giacca bianca. Le speranze per il senegalese, unico imputato per l'omicidio della pensionata, sono affidate all'arringa dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi che ha preso la parola attaccando duramente la tesi della procura, che una settimana fa aveva chiesto una condanna all'ergastolo per Dassilva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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