Nel fascicolo della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi è stato allegato un video in cui viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco. La ricostruzione utilizza l’avatar di Andrea Sempio per rappresentare la scena del crimine. La riproduzione digitale mira a offrire una visualizzazione dettagliata di alcuni ambienti dell’abitazione coinvolti nel caso. La scena è stata creata per supportare le indagini in corso.

Nel video, agli atti del fascicolo della nuova indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi, viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco. Si tratta delle scale che conducono alla cantina dove fu trovato il cadavere. Su questa scena viene collocato Andrea Sempio, attraverso un suo Avatar ricostruito secondo le indicazioni antropometriche rilevate sull’indagato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. La consulenza dattiloscopica in 3D è stata richiesta dalla Procura di Pavia per capire se rispetto a Sempio vi sia corrispondenza tra l’ impronta di scarpa (N1) rilevata sul gradino 0 delle scale e la traccia palmare 33, attribuita a Sempio, e individuata sul muro destro delle scale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AIDomani mercoledì 6 maggio si terrà alla procura di Pavia l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala. E quella frase di SempioLa nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara...