Caso Bioera-Ki | la Procura punta a chiudere le indagini a luglio

Notizia in breve

La Procura mira a chiudere le indagini sul caso Bioera-Ki entro luglio. Sono sotto indagine anche altri amministratori oltre alla senatrice Santanchè. I tre fallimenti sono inseriti in un unico fascicolo processuale. Le domande principali sono chi sono gli altri coinvolti e come sono collegati tra loro. La procura sta esaminando le responsabilità e i collegamenti tra le aziende fallite e gli amministratori coinvolti.