Caso Bioera-Ki | la Procura punta a chiudere le indagini a luglio

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura mira a chiudere le indagini sul caso Bioera-Ki entro luglio. Sono sotto indagine anche altri amministratori oltre alla senatrice Santanchè. I tre fallimenti sono inseriti in un unico fascicolo processuale. Le domande principali sono chi sono gli altri coinvolti e come sono collegati tra loro. La procura sta esaminando le responsabilità e i collegamenti tra le aziende fallite e gli amministratori coinvolti.

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Chi sono gli altri amministratori coinvolti insieme alla senatrice Santanchè?. Come sono collegati i tre fallimenti in un unico fascicolo processuale?. Quali operazioni dolose hanno causato la bancarotta del gruppo Bioera-Ki?. Perché la Procura punta a chiudere le indagini entro luglio?.? In Breve Indagati Canio e Michele Mazzaro per il crac di Ki Group srl del gennaio 2024. Fallimento di Ki Group Holding spa registrato il 5 giugno 2025. Udienza Visibilia per falso in bilancio posticipata al 16 giugno. Indagini su Bioera e Ki Group coprono il periodo 2019-2025.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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