Una nuova accusa di bancarotta | Santanchè indagata dalla Procura di Milano sul caso Bioera I legali | senza senso

Una nuova accusa di bancarotta coinvolge una politica indagata dalla Procura di Milano in relazione al caso Bioera. I legali dell’indagata hanno dichiarato che l’accusa non ha senso. A causa dei tempi lunghi dei procedimenti giudiziari, non è ancora stato possibile riunire in un unico fascicolo tutte le risultanze relative alla vicenda.

La cattiva notizia, per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, è che è di nuovo indagata dalla Procura di Milano per un’altra ipotesi di concorso in bancarotta: stavolta di Bioera spa, società del settore dell’alimentare biologico già quotata in Borsa, presieduta da Santanchè sino al 2021 con il suo ex compagno Canio Giovanni Mazzaro tra gli amministratori, e messa in liquidazione giudiziale nel dicembre 2024 dalla sezione crisi d’impresa del Tribunale civile di Milano. La buona notizia, per la senatrice di Fratelli d’Italia, è che la tempistica giudiziaria resta così poco tambureggiante da ancora non riuscire — in attesa si... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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