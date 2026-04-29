Garlasco Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l' interrogatorio prima di chiudere le indagini

A Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato improvvisamente in Procura per un interrogatorio, prima che le indagini vengano ufficialmente concluse. La convocazione si inserisce nel procedimento legato al delitto di Chiara Poggi, di cui Sempio è indagato. La data dell'interrogatorio è fissata per il 6 del mese corrente. La notizia arriva dopo una serie di sviluppi nelle indagini sulla vicenda.

Si avvicina il “big bang” dell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha notificato il 29 aprile ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, una convocazione a sorpresa per mercoledì 6 maggio. Si tratta dell’ultimo atto formale prima della chiusura definitiva delle indagini, un momento cruciale in cui i magistrati cercheranno di contestare all’indagato gli elementi raccolti in oltre un anno di lavoro. Interrogatorio di Sempio: il precedente Esattamente un anno fa, il 20 maggio 2025, Sempio era già stato convocato ma non si era presentato, sfruttando un vizio di forma nell’invito (mancava l’avvertimento sull’accompagnamento coatto).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio, prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara PoggiC’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio; Vertice tra Pavia e Milano, verso l’invio degli atti sulla revisione di Alberto Stasi; Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi. Garlasco, ultimo colpo di scena: Andrea Sempio convocato in ProcuraAndrea Sempio convocato in procura il 6 maggio. È l'ultimo colpo di scena del caso Garlasco prima della chiusura delle indagini e la ... iltempo.it Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Sarà l'occasione per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura definitiva delle ... ilmattino.it Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai pm il 6 maggio #ANSA - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com