Caserta 12 arresti per la banda del buco

Da tgcom24.mediaset.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono finite in manette dodici persone, ritenute membri della "banda del buco" che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel Casertano e una serie di altri falliti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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