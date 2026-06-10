Sono finite in manette dodici persone, ritenute membri della "banda del buco" che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel Casertano e una serie di altri falliti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caserta, 12 arresti per la "banda del buco"

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Dodici arresti e un colpo al cuore della criminalità organizzata: la banda del buco dimostra un…

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Ecco il tunnel della 'banda del buco' di Napoli, è lungo 12 metriUn tunnel di 12 metri di lunghezza e 80 centimetri di altezza è stato scoperto dopo un furto avvenuto giovedì in una filiale bancaria di Napoli.

Temi più discussi: Banda del buco, 12 arresti per rapina | L'ombra del colpo con ostaggi al Vomero: Forse sono loro; Caserta: 12 arresti per la banda del buco; Banda del buco, maxi blitz della Polizia tra Caserta e Napoli: 12 arresti; Perquisizioni e arresti per appartenenti a 'banda del buco' a Caserta e Napoli.

Banda del buco, 12 arresti per rapina a Caserta #rapina x.com

Caserta, operazione della Polizia contro la banda del buco. 12 arrestiLe indagini hanno permesso di ricostruire la mappa degli assalti. Ci sono prove relative a due colpi messi a segno con successo nel territorio casertano, a cui si aggiunge una serie di tentativi ... tg.la7.it

Caserta: 12 arresti per la banda del bucoIndagine della Polizia su due colpi. Non si escludono collegamenti con la clamorosa rapina di aprile al Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, al Vomero ... rainews.it