Un tunnel di 12 metri di lunghezza e 80 centimetri di altezza è stato scoperto dopo un furto avvenuto giovedì in una filiale bancaria di Napoli. I rapinatori hanno utilizzato il cunicolo per introdursi all’interno della banca, portando via numerose cassette di sicurezza. La scoperta del passaggio sotterraneo giunge in seguito alle indagini sulla rapina che ha coinvolto diversi soggetti. La polizia sta analizzando i reperti e le testimonianze raccolte sul luogo.

AGI - È lungo 12 metri e alto 80 centimetri il cunicolo realizzato dai rapinatori che giovedì hanno derubato diverse decine di cassette di sicurezza nella filiale di Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro. Secondo quanto rilevato dal geometra Gianluca Manin che partecipa alle verifiche partite subito dopo la rapina, i malviventi hanno realizzato un percorso sotterraneo, partendo dalla parete del collettore, non lontano da un pozzetto, che sale per 4,5 metri dal sottosuolo verso il pavimento, nel punto in cui è stato praticato il buco che ha permesso l'ingresso di almeno due malviventi e poi la fuga del gruppo. Da quanto mostra un video,...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ecco il tunnel della 'banda del buco' di Napoli, è lungo 12 metri

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