Il Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 ha esteso le sue misure alle grandi imprese, ma si chiede che questa estensione non riduca le opportunità per artigiani, microimprese e piccole aziende locali. Le associazioni di categoria chiedono attenzione affinché le risorse destinate alle imprese più piccole non vengano penalizzate. La preoccupazione è che l’inclusione delle grandi aziende non comprometta il supporto alle realtà più piccole che operano sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano L’estensione delle misure del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 alle grandi imprese non deve compromettere le opportunità destinate ad artigiani, microimprese e piccole aziende del territorio. È la posizione espressa da Casartigiani Taranto nel dibattito aperto dopo l’approvazione delle modifiche al programma europeo destinato a sostenere la transizione economica e industriale delle aree interessate dai processi di riconversione. L’associazione conferma la propria disponibilità a sostenere investimenti in grado di favorire lo sviluppo e la trasformazione del sistema produttivo locale, ma ribadisce la necessità di salvaguardare le risorse già previste per il comparto artigiano e per le PMI. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Casartigiani: “Il Just Transition Fund non penalizzi artigiani e piccole imprese”

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