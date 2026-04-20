Nel corso del primo semestre del 2025, in Lombardia, lo stock di imprese artigiane si attestava intorno alle 230.000 unità. Questa cifra rappresenta una parte significativa del tessuto economico regionale, che si confronta con le difficoltà legate alla crisi e ai rincari delle bollette energetiche. Gli artigiani vengono spesso definiti “eroi” per la loro capacità di mantenere attivo il settore nonostante le sfide attuali.

L’ARTIGIANATO è una delle colonne portanti dell’economia in Lombardia. L’artigianato lombardo – a metà 2025 lo stock di imprese artigiane era di 230.647 unità, il 28,3% del totale delle imprese – genera il 5,7% del valore aggiunto complessivo della regione e considerando che il Pil lombardo è dell’ordine di 490 miliardi di euro, il valore aggiunto dell’artigianato si colloca intorno ai 27–30 miliardi di euro. "Un settore – spiega Mauro Sangalli (in foto), presidente di Casartigiani Lombardia, una delle principali organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato nella regione – che regge la sfida dei mercati ma che vive tutte le complessità del momento, dal caro energia alle difficoltà di reperimento della manodopera".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sangalli (Casartigiani): "Gli artigiani sono “eroi” contro crisi e bollette"

Notizie correlate

Gli artigiani e la crisi petrolifera: "Vanificati gli aiuti sulle bollette"La guerra in Medio Oriente fa sentire i suoi effetti su famiglie e imprese, a cominciare dall’impennata dei carburanti.

Casartigiani Taranto: timori per le ricadute economiche della crisi in Medio OrienteCresce la preoccupazione di Casartigiani Taranto per le possibili conseguenze economiche legate all’escalation della crisi in Medio Oriente.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Sangalli (Casartigiani): Gli artigiani sono eroi contro crisi e bollette.

Sangalli (Casartigiani): Gli artigiani sono eroi contro crisi e bolletteL’ARTIGIANATO è una delle colonne portanti dell’economia in Lombardia. L’artigianato lombardo – a metà 2025 lo stock di imprese artigiane era di 230.647 unità, il 28,3% del totale delle imprese – ... quotidiano.net

Gli artigiani donano computer ai volontari del paeseNove computer per altrettante associazioni del territorio. Un gesto di solidarietà concreta che diventa simbolo di collaborazione e cittadinanza attiva. L’Unione Artigiani e Imprese di Lodi, guidata ... ilgiorno.it