Il Fondo per la Transizione Giusta, annunciato dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, sarà utilizzato per sostenere le regioni più colpite dalla crisi energetica. Il fondo, destinato a finanziare progetti di riconversione industriale e riconversione energetica, mira a facilitare il passaggio verso fonti rinnovabili. La somma disponibile e le modalità di distribuzione sono ancora in fase di definizione.

Roma, 1 giugno 2026 – Quando il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha scritto ai ministri della Coesione dei ventisette Stati membri indicando i fondi su cui puntare per affrontare la crisi energetica, tra gli strumenti citati figurava anche il Just Transition Fund (Jtf). Una scelta che ha riacceso i riflettori su uno strumento ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma strategico nel quadro della politica di coesione 2021-2027, e che in Italia presenta luci e ombre significative. Che cos'è e perché esiste. Il Fondo per la transizione giusta è uno strumento finanziario nel quadro della politica di coesione, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il Just Transition Fund, lo strumento che Fitto vuole usare per affrontare la crisi energetica

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Ben 84 milioni di euro per la Green Belt di Taranto nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027. Si tratta di un programma di rinaturalizzazione e rigenerazione ambientale che punta a costruire una infrastruttura ecologica urban x.com

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