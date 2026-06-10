Un nuovo studio evidenzia come mantenere la casa pulita possa contribuire a migliorare il benessere mentale. Pulire gli ambienti domestici aiuta a ridurre lo stress e favorisce un senso di ordine. La gestione delle faccende domestiche viene spesso affrontata con difficoltà, ma esistono metodi per semplificare il processo senza stress. Non si tratta solo di estetica, ma di un fattore che influisce sullo stato di salute mentale e sul comfort abitativo.

Quando pensiamo al benessere, immaginiamo subito alimentazione sana, attività fisica, skincare, sonno di qualità. Eppure c’è un fattore che influenza il nostro equilibrio ogni singolo giorno e a cui diamo poca importanza: l’ambiente in cui viviamo. Diversi studi di psicologia ambientale lo confermano da anni: il disordine e la sporcizia in casa aumentano i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e rendono più difficile rilassarsi davvero tra le proprie mura. Una casa pulita e ordinata, al contrario, favorisce il riposo, riduce l’ansia e — non da ultimo — fa bene anche alla salute fisica: meno polvere, meno acari, meno allergeni. Il problema: il tempo (e lo stress di trovare la persona giusta). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Casa pulita, mente leggera: perché il benessere comincia dall’ambiente in cui vivi (e come farsi aiutare senza stress)

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Pulizia della Mente Profonda, Libera il Sovraccarico Mentale Meditazione Guidata di Luminara

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