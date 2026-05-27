Uno studio suggerisce che rallentare, apprezzare le cose semplici e praticare gratitudine possono migliorare il benessere emotivo e ridurre lo stress. La ricerca si basa sul progetto Big Joy, che analizza come l’attenzione ai momenti quotidiani influisca sulla salute mentale. Inoltre, un film recente evidenzia come l’attenzione alle piccole cose possa portare a una vita più soddisfacente. Non si tratta di eventi straordinari, ma di apprezzare l’ordinario.

F orse un giorno perfetto non coincide con la data in cui sono avvenuti eventi eccezionali. Una scuola di pensiero minimalista, accompagnata da un numero crescente di studi scientifici, tende a identificare la percezione di felicità con il modo in cui si abita il tempo e non con i successi che raggiungiamo o con quanto possediamo. La chiave di una soddisfazione di fondo risiederebbe nella possibilità e nella capacità di godere anche dell’ordinario. Proprio ora viene pubblicato da Mondadori per la prima volta in Italia Alberi, il libro postumo della scrittrice giapponese K?da Aya al centro del film di Wim Wenders Perfect Days, candidato agli Oscar 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla scienza del Big Joy Project al film Perfect Days: perché rallentare, coltivare gratitudine e assaporare l’ordinario può migliorare il benessere emotivo e ridurre lo stress

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