Il mal di schiena è un problema comune tra donne in menopausa e perimenopausa, spesso legato a rigidità, postura, respirazione e perdita di massa muscolare. Questi fattori possono contribuire a dolori che non si originano necessariamente nella zona lombare. Il Pilates viene spesso consigliato come metodo per migliorare equilibrio, stabilità e benessere generale dopo i 50 anni.

C are lettrici, se c’è un disturbo che accomuna moltissime donne in perimenopausa e menopausa è il mal di schiena, anche se in realtà parliamo di un dolore estremamente democratico. A volte compare al mattino appena scese dal letto. Altre volte si manifesta dopo molte ore sedute davanti al computer, una lunga passeggiata o persino dopo una notte di sonno apparentemente tranquilla. Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminile X La cosa interessante è che spesso non dipende da una vera e propria patologia della colonna vertebrale. Molto più frequentemente è il risultato di una serie di adattamenti che il corpo mette in atto nel tempo e che, con il cambiamento ormonale, diventano sempre più evidenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Rigidità, postura, respirazione e perdita di massa muscolare: il mal di schiena in menopausa spesso non nasce dove pensiamo. Ecco perché il Pilates può aiutare a ritrovare equilibrio, stabilità e benessere dopo i 50 anni

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