A Firenze, il mercato immobiliare mostra segnali di ripresa con un lieve aumento delle compravendite. Tuttavia, il principale impulso arriva dall’aumento dei mutui concessi, che registrano un vero e proprio boom. La domanda di finanziamenti ha spinto l’attività nel settore, mentre le vendite di case sono cresciute di poco. La situazione si presenta con due velocità: da un lato le compravendite in leggero aumento, dall’altro il settore creditizio che si rafforza significativamente.

Firenze, 10 giugno 2026 – Il mercato immobiliare fiorentino torna a crescere, ma il vero motore della ripresa è il credito. È quanto emerge dall’indagine del Consiglio nazionale del notariato su dati 2025 che analizza l'andamento di compravendite e mutui nelle principali città italiane. Nel capoluogo toscano le compravendite di abitazioni aumentano dell'1,16%, passando da 11.770 a 11.906 transazioni. Un incremento contenuto, soprattutto se confrontato con la media nazionale, che nel 2025 registra una crescita del 6,6%. Prima casa in crescita, frenano le seconde case. A sostenere il mercato fiorentino è soprattutto la domanda di prima abitazione tra privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Casa, Firenze riparte a due velocità: compravendite in lieve aumento, boom dei mutui

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