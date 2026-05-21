In Toscana, il settore delle compravendite immobiliari registra un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente, superando la media nazionale. Tuttavia, a Firenze si osserva una diminuzione rispetto ai dati regionali, rappresentando un elemento di differenza rispetto alla tendenza generale. La regione nel complesso mostra numeri positivi, mentre nella città si nota un andamento opposto. I prezzi degli immobili a Firenze sono uno dei fattori che influenzano questa variazione.

Firenze, 21 maggio 2026 – La Toscana supera la media nazionale per crescita delle compravendite, ma Firenze va in controtendenza rispetto al resto d’Italia. È quanto emerge dal Rapporto immobiliare 2026 dell’Agenzia delle Entrate, realizzato con il supporto dell’Abi, che analizza l’andamento del settore residenziale nel corso del 2025. FOTOCROCCHIONI-GMC Lo scorso anno le compravendite di abitazioni in Toscana sono aumentate del 9,4% rispetto all’anno precedente, contro una crescita nazionale del 6,4%. Anche il valore economico del mercato è cresciuto: il fatturato immobiliare regionale supera i 10,1 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa, Toscana da record per le compravendite: +9,4%. Ma Firenze va in controtendenza (e c’entrano i prezzi)

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