Immobili | Rapporto dati statistici notarili +6,6% compravendite e +18,8% mutui

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato immobiliare italiano si registra un aumento delle compravendite del 6,6% e un incremento dei mutui del 18,8%, secondo i dati notarili pubblicati recentemente. Questi numeri indicano una ripresa nelle transazioni immobiliari nel Paese e un maggiore ricorso al credito per l'acquisto di immobili. L'andamento positivo si evidenzia in un momento in cui il settore mostra segnali di ripartenza.

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Roma, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il mercato immobiliare italiano accelera e ritrova nel credito il suo principale volano di crescita. Il 2025 segna la svolta per le compravendite di abitazioni, che registrano un'espansione del +6,6% su base annua, consolidando definitivamente il trend di ripresa avviato nel 2024. E' quanto emerge dai Dati Statistici Notarili (Dsn) 2025 elaborati anche in serie storica 2016-2025, pubblicati oggi e disponibili sul sito: https:dsn.notariato.itdsn. I Dsn vengono raccolti ed elaborati sulla base dell'attività di tutti gli studi notarili sul territorio nazionale e sono da considerare dati reali, in quanto rappresentano le effettive transazioni effettuate in Italia nel corso dell'anno.🔗 Leggi su Iltempo.it

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