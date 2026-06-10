Cartovision architettibergamo 2026 | 45 visioni per raccontare il futuro del territorio

A Bergamo si terrà la seconda edizione di Cartovision Architettibergamo 2026, un evento dedicato a presentare 45 progetti che immaginano il futuro del territorio. La manifestazione segue il riscontro positivo della prima edizione, che ha visto numerosi partecipanti coinvolti. I progetti sono stati selezionati per rappresentare diverse visioni e approcci alla crescita urbana e territoriale della zona. L’evento si svolgerà nel centro della città e sarà aperto al pubblico.

Bergamo. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato un’ampia partecipazione, torna a Palazzo della Libertà Cartovision #architettibergamo: il 12 giugno, a partire dalle 17, verranno presentate 45 visioni, 28 progetti di architette, architetti e studi di architettura bergamaschi, e 17 idee sviluppate per tesi di laurea magistrale e dagli studenti delle classi 5° A e 5° B del Liceo artistico “Giacomo e Pio Manzù”. Cartovision #architettibergamo è un momento di incontro che tutta la comunità dell’architettura dedica al territorio bergamasco, e all’attività dei suoi professionisti sul territorio e al di fuori: quest’anno la Call, lanciata a maggio, infatti ha allargato la sua chiamata di interventi e progetti pensati e realizzati anche oltre i confini provinciali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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