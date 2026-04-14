FuoriConcorso 2026 | sul Lago di Como tra ingegneria design e visioni del futuro

Sul Lago di Como si svolgerà nel 2026 l’edizione di FuoriConcorso, un evento di rilievo nel panorama della cultura automobilistica internazionale. L’appuntamento presenterà elementi legati all’ingegneria e al design, offrendo anche spazi dedicati alle visioni future del settore. L’evento si propone di essere tra i più intensi e concettuali di sempre, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Torna sulle rive del Lago di Como FuoriConcorso 2026, uno degli appuntamenti più attesi della cultura automobilistica internazionale, con un’edizione che promette di essere tra le più intense e concettuali di sempre. Il tema scelto per il 2026 è “KraftMeister”, espressione che unisce forza e.🔗 Leggi su Quicomo.it Una villa di design sospesa sul Lago di Como: lusso contemporaneo nel cuore di TornoIncastonata tra le colline che dominano il ramo orientale del lago, questa villa di nuova costruzione interpreta in chiave contemporanea il concetto... Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... Pronti per il prossimo weekend sul lago di Como Domenica, 19 aprile L'ANTICA VIA REGINA DA DOMASO A GERA Escursione guidata con guida ambientale Escursionistica la storia di una delle vie commerciali più importanti dell'epoca romana I - facebook.com facebook Elodie, Franceska e Diletta Leotta insieme sul lago di Como x.com