Cultura | visioni e strategie comuni per la valorizzazione del territorio della Valtiberina

Il 8 giugno 2026 si è tenuto un incontro tra rappresentanti di vari enti per definire strategie di valorizzazione del territorio della Valtiberina. L’obiettivo principale è promuovere l’innovazione culturale come leva di sviluppo locale. Durante l’incontro sono state condivise visioni e approcci comuni per sostenere iniziative che possano rafforzare l’identità e il patrimonio culturale della zona. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma si sono evidenziate linee guida per progetti futuri.

Arezzo, 8 giugno 2026 – Innovazione culturale come motore di sviluppo del territorio, per una crescita umana ed economica sostenibile: è stato presentato lo scorso sabato 6 giugno, all’auditorium San Fedele di Montone, il Tavolo della Cultura, uno degli assi tematici individuati dal Manifesto degli obiettivi comuni del Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana, promosso da Fondazione Progetto Valtiberina. L’incontro pubblico è stato ospitato e presieduto dall’Amministrazione comunale di Montone e ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali, realtà del territorio e cittadini, con l’intento di identificare elementi di connessione e strategie per valorizzare il patrimonio culturale storico e contemporaneo della Valtiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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