A Venezia si avvicina la Biennale del 2026, un evento che si concentrerà sul rapporto tra memoria e territorio attraverso l’arte. Tra le opere in programma ci saranno installazioni che utilizzano materiali come argilla e bambù, ponendo domande su come questi possano rappresentare la perdita di una casa. Inoltre, si approfondiranno i collegamenti tra le tecniche artistiche del Quattrocento e i temi del potere contemporaneo.

? Domande chiave Come può l'argilla e il bambù raccontare la perdita di una casa?. Quali legami invisibili uniscono le filigrane del Quattrocento al potere moderno?. Perché lo sviluppo urbano minaccia le radici storiche delle comunità indiane?. Come possono i documenti storici diventare strumenti di resistenza contro l'oblio?.? In Breve Alwar Balasubramaniam e Sumakshi Singh esplorano la vulnerabilità del suolo e della casa.. Ranjani Shettar e Skarma Sonam Tashi trattano natura e sviluppo nel Ladakh.. Asim Waqif utilizza il bambù per rappresentare la crescita urbana in India.. Claudia Pagès Rabal utilizza filigrane del XV secolo conservate nel Museu Molì Paperer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: il dialogo tra memoria e territorio a Venezia

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Scicli, Teatro Vivo. Performance “Abbattimento” di Sasha Vinci e render progetto futuro

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