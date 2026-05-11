Biennale 2026 | il dialogo tra memoria e territorio a Venezia
A Venezia si avvicina la Biennale del 2026, un evento che si concentrerà sul rapporto tra memoria e territorio attraverso l’arte. Tra le opere in programma ci saranno installazioni che utilizzano materiali come argilla e bambù, ponendo domande su come questi possano rappresentare la perdita di una casa. Inoltre, si approfondiranno i collegamenti tra le tecniche artistiche del Quattrocento e i temi del potere contemporaneo.
? Domande chiave Come può l'argilla e il bambù raccontare la perdita di una casa?. Quali legami invisibili uniscono le filigrane del Quattrocento al potere moderno?. Perché lo sviluppo urbano minaccia le radici storiche delle comunità indiane?. Come possono i documenti storici diventare strumenti di resistenza contro l'oblio?.? In Breve Alwar Balasubramaniam e Sumakshi Singh esplorano la vulnerabilità del suolo e della casa.. Ranjani Shettar e Skarma Sonam Tashi trattano natura e sviluppo nel Ladakh.. Asim Waqif utilizza il bambù per rappresentare la crescita urbana in India.. Claudia Pagès Rabal utilizza filigrane del XV secolo conservate nel Museu Molì Paperer.🔗 Leggi su Ameve.eu
Scicli, Teatro Vivo. Performance “Abbattimento” di Sasha Vinci e render progetto futuro
Notizie correlate
Biennale Venezia: l’arte delle sfumature tra memoria e IA? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale dialogare con la pittura tradizionale? Cosa nasconde il tema In Minor Keys tra le opere esposte?...
Venezia: il dialogo tra Picasso, Morandi e Parmiggiani a Venezia? Cosa scoprirai Come può la natura morta uscire dai confini della tela? Cosa accade quando Picasso e Morandi dialogano con l'arte contemporanea?...
Argomenti più discussi: Biennale della Parola / Il dissenso e la pace; La Biennale di Venezia 2026: le mostre più belle da vedere in città; Bahamas alla Biennale 2026: il dialogo tra John Beadle e Lavar Munroe; Biennale, tensioni per la partecipazione di Russia e Israele: Quando il dialogo finisce, comincia la guerra.
L’apertura della Biennale Arte 2026 si è tinta di toni solenni con la perorazione del Presidente Buttafuoco. Un’affermazione decisa di autonomia e audacia che, tuttavia, nasconde crepe profonde nel dialogo tra civiltà. Nel suo ultimo articolo per Collezione da facebook
Se domani sera siete a #Napoli, non perdete la presentazione del nuovo numero della #BiennaleRivista! Alle ore 19, presso il Teatro Mercadante, sarà possibile acquistare il numero 1/26 e approfondire i temi di ALFABETI / ALPHABETS durante il dialogo tra i x.com
Bruxelles tenta di ricattare la Biennale: 2 milioni di euro ritirati a causa della partecipazione della Russia. Ma dov'era tutta questa energia per Israele? reddit