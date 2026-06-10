Carta d’Identità Elettronica nuovo open day a Roma il 13 e 14 giugno | come prenotare e cosa serve

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica il 13 e 14 giugno. L’evento permette di ottenere o rinnovare la CIE senza appuntamento, presso i punti di rilascio coinvolti. Per partecipare è necessario portare documenti di identità, codice fiscale e una foto recente. La prenotazione non è obbligatoria, ma è possibile verificare le modalità sul sito ufficiale.

Nuovo appuntamento a Roma con gli open day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Sabato 13 e domenica 14 giugno saranno aperti in via straordinaria diversi sportelli anagrafici della Capitale per consentire ai cittadini di richiedere o rinnovare il documento. L’iniziativa è rivolta in particolare a chi possiede ancora la carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio e dovranno essere sostituite con la versione elettronica, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per accedere al servizio è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Funweek.it

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La carta d'identità elettronica diventa OBBLIGATORIA da agosto 2026

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