Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 6 e 7 giugno 2026

Da funweek.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 e 7 giugno si svolgerà un open day a Roma dedicato alla consegna della carta d’identità elettronica. Le persone potranno recarsi presso gli uffici comunali senza appuntamento per richiedere o ritirare il documento. L’evento si svolgerà in orari prolungati e coinvolgerà diversi punti di assistenza. La carta elettronica sostituisce quella cartacea e permette di accedere a servizi digitali. Non è richiesta prenotazione, ma si consiglia di verificare gli orari specifici degli uffici.

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Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma nel weekend del 6 e 7 giugno. Il Campidoglio ha infatti organizzato due giornate straordinarie per permettere ai cittadini di richiedere o rinnovare il documento elettronico con aperture speciali degli uffici anagrafici e dei punti dedicati. Sabato 6 giugno sarà aperto eccezionalmente l’ufficio anagrafico del Municipio XI, in via Portuense 579, dalle 8 alle 14. Nel corso dell’intero fine settimana resteranno inoltre attivi gli ex Pit, i punti informativi turistici del centro trasformati in sportelli per il rilascio della Cie. Le sedi coinvolte sono quelle di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, oltre al punto di via Petroselli 52. 🔗 Leggi su Funweek.it

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