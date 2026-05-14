Carta d'identità elettronica a Roma nuovi open day il 16 e 17 maggio | come prenotare con orari e sedi

A Roma, il 16 e il 17 maggio 2026 si svolgeranno nuovi open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica. Durante queste giornate, gli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII resteranno aperti per la richiesta e il ritiro del documento. Sono previste modalità di prenotazione con orari e sedi specifici, per agevolare i cittadini interessati.

Nuovo appuntamento il 16 e 17 maggio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro, la sede di via Petroselli 52 e l'Identity Point in via di San Teodoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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